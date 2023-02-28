Блинкен приехал в Казахстан: Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 февраля прибыл в Казахстан. Токаев поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку суверенитета.

Глава Казахстана отметил важность визита Блинкена для построения стратегического сотрудничества между странами.

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Что известно о визите Блинкена в Казахстан

Токаев отметил, что у Казахстана и США очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции.

Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу благодарность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета,

– подчеркнул глава Казахстана.

Блинкен призвал углублять партнерство между странами. Госсекретарь отметил, что только за последние годы США и Казахстан добились "новых важных успехов в этом направлении".

Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне,

– заверил Энтони Блинкен.

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