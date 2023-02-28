Блинкен приехал в Казахстан: Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета
Источник:КазТаг
Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 февраля прибыл в Казахстан. Токаев поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку суверенитета.
Глава Казахстана отметил важность визита Блинкена для построения стратегического сотрудничества между странами.
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Что известно о визите Блинкена в Казахстан
Токаев отметил, что у Казахстана и США очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции.
Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу благодарность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета,
– подчеркнул глава Казахстана.
Блинкен призвал углублять партнерство между странами. Госсекретарь отметил, что только за последние годы США и Казахстан добились "новых важных успехов в этом направлении".
Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне,
– заверил Энтони Блинкен.
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Позиция Казахстана относительно войны России против Украины
- В июне 2022 года Токаев в прямом эфире российского пропагандистского телеканала сказал, что Казахстан не будет способствовать России в обходе санкций. Кроме того, он возмутился тем, что некоторые российские политики ведут агрессивную риторику в отношении Казахстана.
- Также на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге на одной сцене с Путиным Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать "квазигосударственные образования" на Донбассе.
- Казахский депутат Азамат Абилдаев поддержал российское вторжение и назвал украинское правительство "нацистами". За это его выгнали из партии.
- Недавно стало известно, что Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России.