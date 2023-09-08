Казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов сказал 24 Каналу, что Запад в очередной раз продемонстрировал российскому диктатору, что будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Вашему вниманию Трудные дебаты в Конгрессе и почему сейчас: что о визите Блинкена пишут американские СМИ

Примечательно также, что Блинкен приехал во время ракетных обстрелов. Российские оккупанты запустили по городам Украины ракеты двух типов и дроны-камикадзе.

Это не просто какой-то героический шаг – это демонстрация Путину, что Запад поддерживал и будет поддерживать Украину в этой войне, пока тот не откажется от своих агрессивных намерений,

– отметил Аблязов.

Что означает визит Энтони Блинкена в Украину: смотрите видео 24 Канала

Блинкен приехал не с пустыми руками

Госсекретарь США объявил о новом пакете помощи для Украины в 1 миллиард долларов. В частности, наше государство получит боеприпасы с обедненным ураном и кассетные боеприпасы.

Блинкен также сделал историческое заявление. Украине передадут активы, конфискованные у российских подсанкционных олигархов.

Госсекретарь США приезжал в Украину: что нужно знать