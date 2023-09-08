Казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов сказав 24 Каналу, що Захід вкотре продемонстрував російському диктатору, що підтримуватиме Україну, доки це буде потрібно.
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Примітно також те, що Блінкен приїхав під час ракетного обстрілу. Російські окупанти запустили по містах України ракети двох типів і дрони-камікадзе.
Це не просто якийсь героїчний крок – це демонстрація Путіну, що Захід підтримував і підтримуватиме Україну в цій війні, доки той не відмовиться від своїх агресивних намірів,
– зазначив Аблязов.
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Блінкен приїхав не з порожніми руками
Держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги для України на 1 мільярд доларів. Зокрема, наша держава отримає боєприпаси зі збідненим ураном та касетні боєприпаси.
Блінкен також зробив історичну заяву. Україні передадуть активи, конфісковані в російських підсанкційних олігархів.
Держсекретар США приїздив в Україну: що потрібно знати
- Свій дипломатичний візит Ентоні Блінкен розпочав з Берковецького кладовища. Він разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вшанував пам'ять полеглих українських героїв.
- Щоб перекусити, вони зайшли в McDonald's у Києві. Це було невипадково – під час минулого візиту Блінкен обіцяв зайти в цей заклад, коли той відновить роботу в Україні.
- Крім того, держсекретар США відвідав базу одного з підрозділів Державної прикордонної служби, щоб побачити його роботу. Блінкен також сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP.