У Байдена неоднократно заявляли, что объем помощи Украине уже исчерпан на 97 процентов. И если Конгресс до конца 2023 года не одобрит новое финансирование поставок Киеву, США не смогут поставлять нашей стране оружие, что будет большим ударом по ее способности противостоять российской агрессии.

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"Унция профилактики стоит 10 фунтов лечения"

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что помощь США для Украины критически важна.

За последний год они (украинцы – 24 Канал) добились значительного прогресса в отпоре российской агрессии, вернув более 50 процентов территории, захваченной с февраля 2022 года. Но сейчас они ведут ожесточенную битву на юге и востоке. У нас заканчивается финансирование для них,

– подытожил американский чиновник.

Блинкен подчеркнул, что в срыве предоставления союзникам США (Украина, Израиль и Тайвань) пакетной помощи заинтересованы Россия, Китай и Иран.

Я думаю, что единственные люди, которые были бы счастливы, если бы этот дополнительный бюджетный запрос не был проголосован и не одобрен Конгрессом, сидят в Москве, сидят в Тегеране, сидят в Пекине,

– сказал госсекретарь.

В то же время, он напомнил о выгоде самих США в поддержке Украины. Блинкен отметил, что если Путина не остановить здесь и сейчас, он вполне может напасть на членов НАТО. Именно поэтому помощь Киеву – это, собственно, вклад в безопасность Альянса. "Унция (единица измерения массы – 24 Канал) профилактики действительно стоит 10 фунтов лечения", – объяснил свое мнение госсекретарь.

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