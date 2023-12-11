У Байдена неодноразово заявляли, що обсяг допомоги Україні вже вичерпаний на 97 відсотків. І якщо Конгрес до кінця 2023 року не схвалить нове фінансування постачань Києву, США не зможуть постачати нашій країні зброю, що буде великим ударом по її здатності протистояти російській агресії.

Дивіться також У США залишився менш як мільярд доларів на власне озброєння, – Білий дім

"Унція профілактики вартує 10 фунтів лікування"

Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що допомога США для України критично важлива.

За останній рік вони (українці – 24 Канал) досягли значного прогресу у відсічі російської агресії, повернувши понад 50 відсотків території, захопленої з лютого 2022 року. Але зараз вони ведуть запеклу битву на півдні та сході. У нас закінчується фінансування для них,

– підсумував американський посадовець.

Блінкен наголосив, що у зриві надання союзникам США (Україні, Ізраїлю та Тайваню) пакетної допомоги зацікавлені Росія, Китай та Іран.

Я думаю, що єдині люди, які були б щасливі, якби цей додатковий бюджетний запит був не проголосований та не схвалений Конгресом, сидять у Москві, сидять у Тегерані, сидять у Пекіні,

– сказав держсекретар.

Водночас він нагадав про вигоду самих США у підтримці України. Блінкен зауважив: якщо Путіна не зупинити тут і зараз, він цілком може напасти на членів НАТО. Саме тому допомога Києву – це власне вклад у безпеку Альянсу. "Унція (одиниця вимірювання маси – 24 Канал) профілактики справді вартує 10 фунтів лікування", – пояснив свою думку держсекретар.

Республіканці блокують допомогу Україні: що відомо