Разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла", – Блинкен

Китай имеет неоднозначную позицию относительно полномасштабной войны в Украине. Государственный секретарь США объяснил, имеют ли смысл разговоры о мире в нашем государстве.

Издание Reuters пишет, что Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД КНР Ван И отметил,, что США очень обеспокоены тем, что Китай поддерживает оборонно-промышленную базу России. По словам Блинкена, разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

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Что сказал Блинкен

Блинкен объяснил, что поднял вопрос об "опасных и дестабилизирующих действиях" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.

Госсекретарь США заявил, что примерно 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, поступают из Китая и Гонконга. Это существенно помогает Москве производить ракеты, реактивные снаряды, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения ее войны.

Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям делать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла,

– подчеркнул Блинкен.

Уже не впервые говорят о том, что Китай помогает России в войне против Украины.