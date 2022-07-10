Блинкен более 5 часов убеждал главу МИД Китая осудить войну россии против Украины

Государственный секретарь США пытался убедить главу МИД Китая осудить войну россии против Украины. Блинкен говорил с министром более 5 часов.

Соответствующую информацию обнародовало американское издание. Сама встреча состоялась 9 июля на индонезийском острове Бали.

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Блинкен пытался убедить Китай осудить войну, которую начала россия

Энтони Блинкен встретился с Ваном И после встречи министров иностранных дел на саммите Группы 20.

Я пытался донести до государственного советника, что это действительно момент, когда все мы должны осудить российскую агрессию. То, что вы слышите от Пекина, это то, что он утверждает, что является нейтральным. Я бы начал с того, что достаточно трудно быть нейтральным, когда речь заходит об этой агрессии,

– сказал Энтони Блинкен после встречи.

Выйдя к журналистам, госсекретарь США отверг заявления Китая о нейтралитете в войне. В комментарии Энтони Блинкен напомнил, что есть явный агрессор и явная жертва.

Вспомнил, что:

лидер Китая Си Цзиньпин продолжал придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом россии владимиром путиным;

Китай поддержал россию в ООН и "усилил российскую пропаганду".

Блинкен добавил, что в мае 2022 года Пекин и Москва провели совместные стратегические бомбардировочные учения.

Эксперты объяснили позицию Китая по отношению к россии: коротко

Политолог Олег Саакян рассказал, что Китай и Индия не желают усиления россии. Вместо этого им выгодно заработать на москве и именно к этому стремятся страны.

Российский правозащитник Марк Фейгин объяснял, что Китаю выгодно, чтобы россия заметно ослабла и сама "подползала" к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи.

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта заявил, что китайскую политику часто называют пророссийски нейтральной.

По мнению Пойти, Китай пытается балансировать между двумя мирами . Пытается не ухудшить отношения с США и ЕС, потому что там необходим рынок, который намного больше российского. россия же важна Китаю как политический, дипломатический, медийный союзник в конкуренции со странами Запада.

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