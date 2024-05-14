Вступление Украины в НАТО: Блинкен сделал заявление о членстве

Сразу после полномасштабного вторжения России Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время страны-члены не спешат со своим решением.

Собственно, Владимир Зеленский не считает, что наше государство сможет стать членом Альянса, пока продолжается война. Однако в будущем наше государство имеет шансы на долгожданное вступление в НАТО.

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НАТО сделает ощутимые шаги

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс. Предполагается, что в будущем он приведет к ее полноценному вступлению.

Когда мы проведем Вашингтонский саммит в июле, мы сделаем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в создании устойчивых, боеспособных украинских сил, поддерживая текущие реформы, которые интегрируют Украину в Альянс,

– сказал он.

По его словам, подобные меры позволят обеспечить вступление Украины в НАТО, а сам процесс благодаря им должен быть быстрым и гладким.

Блинкен также добавил, что для этого все равно нужно будет соответствовать условиям вступления, а сами страны-члены НАТО должны будут с ним согласиться.

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Что известно о визите Блинкена