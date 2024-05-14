Вступление Украины в НАТО: Блинкен сделал заявление о членстве
Сразу после полномасштабного вторжения России Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время страны-члены не спешат со своим решением.
Собственно, Владимир Зеленский не считает, что наше государство сможет стать членом Альянса, пока продолжается война. Однако в будущем наше государство имеет шансы на долгожданное вступление в НАТО.
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НАТО сделает ощутимые шаги
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс. Предполагается, что в будущем он приведет к ее полноценному вступлению.
Когда мы проведем Вашингтонский саммит в июле, мы сделаем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в создании устойчивых, боеспособных украинских сил, поддерживая текущие реформы, которые интегрируют Украину в Альянс,
– сказал он.
По его словам, подобные меры позволят обеспечить вступление Украины в НАТО, а сам процесс благодаря им должен быть быстрым и гладким.
Блинкен также добавил, что для этого все равно нужно будет соответствовать условиям вступления, а сами страны-члены НАТО должны будут с ним согласиться.
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Что известно о визите Блинкена
- Госсекретарь США прибыл в Киев утром 14 мая. Это его первый визит после того, как Конгресс принял долгожданную помощь для Украины в размере почти 61 миллиард долларов. Чиновник заявил, что "вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Украине".
- Известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет военной помощи, который предварительно согласовали конгрессмены, скоро прибудет в Украину. Соединенные Штаты также надеются, что ситуацию на поле боя поможет изменить прибытие больших объемов помощи.
- В то же время Зеленский акцентировал на важности поставки со стороны США систем ПВО для защиты Харьковщины. Он рассказал о ситуации на фронте, поддержку украинских военных и дальнейшее оборонное сотрудничество. Среди вопросов была и подготовка к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии.
- Заметим, что до этого госсекретарь Соединенных Штатов был в Украине в сентябре 2023 года.