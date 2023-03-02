Блинкен впервые поговорил с Лавровым с момента вторжения России в Украину: хотел донести три момента

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовали тет-а-тет во время саммита "Большой двадцатки". Это произошло впервые после начала полномасштабной войны в Украине

Как отмечают, разговор должностных лиц длился около 10 минут. Более того, он была незапланированной и имела целью донести России три ключевых сообщения.

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О чем говорили Блинкен и Лавров

Встреча американского и российского чиновников состоялась на фоне резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой и резкого роста напряженности из-за войны России с Украиной.

Блинкен обратился к своему русскому коллеге с целью призвать Россию снова присоединиться к договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Обратите внимание! Это последний договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Документ был подписан в Праге весной 2010 года на 10-летний срок. 3 февраля 2021 года США продолжили действие New Start.

Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

Он также настаивал на том, чтобы Россия уволила бывшего морского пехотинца США Пол Уиллан из-под стражи.

На встрече Блинкен также заявил Лаврову, что Вашингтон готов поддерживать Украину, чтобы она защищалась столько, сколько потребуется.



Количество ядерных боеголовок по странам / Картинка 24 Канала

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