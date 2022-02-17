В Госдепе проинформировали о выступлении Блинкена на Совбезе ООН, а также назвали точное время его доклада.

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Выступление Блинкена на Совбезе ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит на тему российской угрозы миру и безопасности на Совбезе ООН сегодня, 17 февраля, в 10:00 по восточному времени,

– говорится в сообщении.

По Киеву он начнется в 17:00. Доклад Блинкен будет делать из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Напомним, ранее постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что после серии консультаций с представителями Белого дома, совета Национальной безопасности и Госдепартамента она обратилась к Блинкену. Госсекретаря попросили выступить на Совбезе ООН в связи с "серьезной ситуацией" вокруг Украины.

Обострение ситуации на Донбассе и войска России у границ

Российские наемники значительно активизировались 17 февраля. По информации штаба ООС, по состоянию на 14:00 они 32 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.

Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке.

Министерство иностранных дел Украины сразу же отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент.

Владимир Зеленский назвал обстрел садика большой провокацией со стороны пророссийских сил.

В то же время ни украинская сторона, ни международное сообщество не видят практического выполнения этих слов. Более того, США сообщили, что за последние дни Россия стянула к украинской границе еще 7 тысяч военных.

Кроме того, в течение последних дней активнее начали работать и российские пропагандисты. Они ищут "повод" начать вторжение, фактически распространяют ложь об Украине и ее армии.

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