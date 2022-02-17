У Держдепі проінформували про виступ Блінкена на Радбезі ООН, а також назвали точний час його доповіді.

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Виступ Блінкена на Радбезі ООН

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступить на тему російської загрози миру та безпеці на Радбезі ООН сьогодні, 17 лютого, о 10:00 за східним часом,

– йдеться у повідомленні.

За Києвом вона розпочнеться о 17:00. Доповідь Блінкен робитиме зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше постійна представниця Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що після серії консультацій із представниками Білого дому, Національної ради безпеки та Держдепартаменту вона звернулася до Блінкена. Держсекретаря попросили виступити на Радбезі ООН у зв'язку з "серйозною ситуацією" навколо України.

Загострення ситуації на Донбасі та війська Росії під кордоном

Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. За інформацією штабу ООС, станом на 14:00 вони 32 рази порушили режим припинення вогню. У результаті постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.

Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці.

Міністерство закордонних справ України одразу ж відреагувало на обстріл. Там наголосили на серйозному порушенні мінських угод зі сторони Росії. Партнерів закликали негайно засудити інцидент.

Володимир Зеленський назвав обстріл садка великою провокацією зі сторони проросійських сил.

Москва запевняє, що почала відведення військ. Водночас ні українська сторона, ні міжнародна спільнота не бачать практичного виконання цих слів. Ба більше – США повідомили, що за останні дні Росія стягнула до українського кордону ще 7 тисяч військових.

Крім того, протягом останніх днів активніше почали працювати й російські пропагандисти. Вони шукають "привід" почати вторгнення, фактично поширюють брехню про Україну та її армію.

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