Блинкен призовет Лаврова отвести войска России от Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призовет главу МИД России Сергея Лаврова отвести войска от Украины. Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта. Там верят в дипломатический путь разрешения войны на Донбассе.

Блинкен предупредил о масштабных экономических санкциях против России, если та будет атаковать Украину.

Важно Россия подготовила план действий против Украины, – Госдеп США

США хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией, несмотря на всю их напряженность. По словам чиновника, у НАТО нет агрессивных намерений в отношении Москвы.

Россия должна прекратить деэскалацию

Блинкен заявил, что обратится к Лаврову по поводу отвода войск во время встречи 2 декабря.

России следует отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра,

– подчеркнул Госсекретарь.

Блинкен напомнил, что подобные призывы уже звучали в контактах США и России на других уровнях.

У России есть план против Украины

Также Блинкен добавил, что в Кремле уже подготовили план действий против Украины. Поэтому США крайне обеспокоены. Отдельно отметили, что в Кремле активизировали распространение дезинформации. В частности, увеличивается количество пропаганды.

Российские войска возле Украины: что надо знать