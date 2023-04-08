Соблазнительная идея: Блинкен объяснил, почему не верит в переговоры Украины и России

Россия провалила так называемое "большое" наступление весной 2023 года, после чего в очередной раз заговорила о переговорах. Однако ни Украина, ни ее партнеры не видят смысла в переговорах со страной-террористом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не верит в мирные переговоры между Киевом и Москвой на данном этапе. Он объяснил, что мир не будет справедливым и продолжительным, если Россия сохранит за собой оккупированные территории.

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Россия может использовать мир для нового наступления

"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и продолжительным миром", – сказал Энтони Блинкен.

Он объяснил, что Россия может перегруппировать свои войска и через некоторое время наступать снова.

"Россия должна прийти к тому, чтобы она была готова к конструктивным переговорам", – заявил госсекретарь и добавил, что нужно добиться справедливого и крепкого мира.

Китай подталкивает Украину к переговорам с Россией