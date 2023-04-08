Соблазнительная идея: Блинкен объяснил, почему не верит в переговоры Украины и России
Источник:Tagesschau
Россия провалила так называемое "большое" наступление весной 2023 года, после чего в очередной раз заговорила о переговорах. Однако ни Украина, ни ее партнеры не видят смысла в переговорах со страной-террористом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не верит в мирные переговоры между Киевом и Москвой на данном этапе. Он объяснил, что мир не будет справедливым и продолжительным, если Россия сохранит за собой оккупированные территории.
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Россия может использовать мир для нового наступления
"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и продолжительным миром", – сказал Энтони Блинкен.
Он объяснил, что Россия может перегруппировать свои войска и через некоторое время наступать снова.
"Россия должна прийти к тому, чтобы она была готова к конструктивным переговорам", – заявил госсекретарь и добавил, что нужно добиться справедливого и крепкого мира.
Китай подталкивает Украину к переговорам с Россией
- После того, как российские оккупационные войска провалили весеннее наступление, в Кремле заинтересованы посадить Украину за стол переговоров.
- Причина в том, что в Москве отдают себе отчет о неизбежности контрнаступления Сил обороны Украины, результаты которого могут усилить переговорную позицию Киева.
- Поэтому Россия проявляет интерес к переговорам с Украиной, чтобы оттянуть время и закрепить за собой захваченные территории.
- К мирным переговорам и прекращению огня Украину подталкивает Китай, представивший так называемый "мирный план". В Украине и на Западе план Пекина раскритиковали, в частности из-за того, что он не предусматривает вывод российских войск из захваченных территорий.
- Также за прекращение огня в Украине выступает Венгрия.
- Стоит отметить, что Владимир Зеленский отмечал невозможность переговоров с действующим руководством России. В то же время он говорил, что представитель России может присутствовать при фиксации мира после окончания войны только в том случае, если Кремль согласится на полный вывод своих войск из Украины.