В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону, – Шмыгаль
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несколько областей уже на следующей неделе могут войти в красную зону. Наличие ковид-сертификатов у тех, кто желает посетить кафе, кинотеатр или любое другое развлекательное заведение, будет проверять полиция.
У правоохранителей для проверки сертификатов о вакцинации будут специальные программы. Это является необходимостью, поскольку все посетители заведений должны быть вакцинированными.
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Шмигаль предостерег бизнес
Премьер-министр пока не называет области, которые вероятно перейдут в красную зону. Однако по его словам, это произойдет скоро. В областях, которые перейдут в красную зону, будут работать только те заведения, где 100% вакцинированных работников.
В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы,
– пояснил Шмыгаль.
Кроме того, премьер-министр призвал бизнес контролировать наличие сертификатов о вакцинации у персонала. Шмыгаль просит ответственно отнестись к этому вопросу.
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Текст публикации Шмыгаля
В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону.
Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно.
У сотрудников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.