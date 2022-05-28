В ближайшие дни россияне попытаются форсировать Северский Донец, – разведка Британии

Река Северский Донецк может стать линией фронта между Украиной и Россией. Оккупанты пытаются ее форсировать для дальнейшего наступления, но пока не могут это сделать.

Российские кафиры пытаются захватить подконтрольные Украине районы Луганской области, наступая с севера. Но для этого им нужно переправиться через реку Северский Донец.

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Захватчики уже неоднократно пытались ее форсировать в районе поселка Белогоровка, но терпели неудачу с немалыми потерями – как живой силы, так и техники. Но в войне против Украины российское руководство не слишком считается с потерями, поэтому и дальше пытается форсировать реку, отмечаемую крутыми берегами, поросшими лесом. Следовательно, найти место для переправы не так и просто.

В британской разведке предполагают, что российские войска в ближайшие дни снова будут пытаться форсировать Северский Донец. По всей вероятности, они будут делать это со стороны Лимана. За этот город продолжаются тяжелые бои. Украинская армия может отступить с него, ведь оккупанты фактически ракетными ударами почти полностью его уничтожили. Следовательно, там нечего содержаться.

Для россиян же Лиман стратегически важен как плацдарм. Здесь железнодорожная станция, а дальше мост через Северский Донец. Оттуда они могут планировать дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск или пытаться идти в наступление на Лисичанск и Северодонецк.

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Северодонецк и Лисичанск нужны России для того, чтобы полностью захватить Луганскую область и выйти в админграницу с Донецкой областью. Это одна из подзадач русской армии в Украине. И захват этих городов Кремль попытается "продать" россиян как очередную победу над Украиной.

Однако Вооруженные Силы Украины продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить высокие потери России, отмечают в британской разведке. По данным Генштаба ВСУ , по состоянию на 28 мая количество ликвидированных оккупантов – около 30 тысяч человек.