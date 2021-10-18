В ближайшие недели изменений не вижу, – Кравчук о кадровых перестановках в Минобороны
Источник:24 канал
В последнее время в Кабмине активно обсуждаются кадровые перестановки. Однако в ближайшие недели смена министров, в частности в Минобороны, не планируется.
Об этом сообщила в эфире 24 канала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что Министерство обороны – это линия президента Украины, поэтому здесь не коалиция предоставляет кандидатуру, а президент.
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"Насколько я знаю, на этой неделе состоится визит министра обороны США и уже запланированы встречи с действующим министром, поэтому по крайней мере в ближайшие недели я не вижу каких-то возможностей по кадровым изменениям на уровне министра в этом министерстве", – рассказала Кравчук.
В Минобороны сменили практически всех заместителей
Также она напомнила, что еще до летних каникул в Минобороны сменили практически всех заместителей министра.
"Очевидно, президенту нужно время, чтобы проанализировать насколько улучшилась работа министерства после кадровых изменений на уровне заместителей", – подытожила Кравчук.
Важно! В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей трех министров. Кому ищут замену:
- министру обороны Андрею Тарану;
- министру социальной политики Марине Лазебной;
- вице-премьер-министру – министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.
Кравчук о смене кадров в Минобороны: смотрите видео
Вероятная отставка министра обороны: что известно
- Еще с июля 2021 года в Раде начали обсуждать замену министра обороны Андрея Тарана. "Слуги" отметили, что к этому ведомству есть очень много нареканий.
- Смену кадров анонсировали на осень 2021 года. В частности, вместе с Тараном под угрозу отставки также попали генпрокурор Ирина Венедиктова и министр юстиции Денис Малюська.
- На фоне этих событий депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что хотела бы возглавить Министерство обороны.