Ближайший месяц нас ждут существенные неприятности, – Арестович

Российские войска почти потеряли наступательный потенциал, однако смогли сразу его нарастить. В то же время ленд-лиз не подоспел так быстро, как это необходимо. Поэтому сейчас будет месяц очень тяжелых боев для Украины.

Об этом сообщил 24 канала советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что темпы помощи медленнее, чем в этом нуждается Украина.

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Помощь не успевает

По словам Арестовича, темпы ленд-лиза откровенно не успевают. Он пояснил, что сейчас идет погоня графиков поставки помощи Украине за ленд-лизом и российского накопления резервов, и, к сожалению, россияне опережают нас.

По мнению Арестовича, враг в течение 1 – 1,5 месяца сможет подготовить до 30 батальонов тактических групп. Как подчеркнул советник, это треть всего количества российских военных, которые заходили на территорию Украины с начала полномасштабного вторжения.

Мы не успеваем, поскольку западная помощь не сможет прийти к этому времени, поэтому в ближайший месяц нам предстоят существенные неприятности. Нам будет очень-очень тяжело на фронте,

– заявил Арестович.

Когда ситуация изменится

Впрочем, как он подчеркнул, если потом ленд-лиз будет работать так, как и должно работать, то ситуация на фронте изменится в нашу пользу. В то же время, за это время россияне истощатся, поскольку бросят в бои эти 30 батальонов.

По словам Арестовича, всем хорошо известно, как россияне воюют, поэтому не секрет, что уже через 2 недели от вражеского батальона останется 20% – 40% личного состава.

За полтора месяца они исчерпают свои силы, а мы как раз накопим. Тогда, может быть, ситуация пойдет в другую сторону. По крайней мере, за 1,5 месяца – где-то в середине июля – ситуация сравнится,

– заявил Арестович.

Как он заметил, если бы история с ленд-лизом началась хотя бы на 3 недели раньше, то такого тяжелого месяца не было. Однако, к сожалению, он неизбежен, поэтому мы должны настроиться на это.

"Напоминаю, что мы все-таки победим, не может Россия выиграть потенциальную погоню с Западом и попытки украинского народа биться за свое. Впрочем, луна будет тяжелой", - подытожил Арестович.

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