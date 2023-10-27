США нанесли удары по объектам в Сирии: это была ответная атака
Источник:Associated Press
США атаковали военные объекты в Сирии, контролируемые группой, связанной с Ираном. Эти удары должны предотвратить эскалацию конфликта.
Утром 27 октября Соединенные Штаты Америки нанесли удар по двум военным объектам в Сирии. Они были связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции.
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Это были ответные атаки
США нанесли ответные удары на атаки на американские базы и персонал в Ираке и Сирии ракетами и беспилотниками.
Таким образом американцы пытаются сдержать будущую агрессию тех группировок, которые считают США своим врагом. Там считают, что это возможно на фоне Израиля против ХАМАС.
Кроме этого, целью является избегание расшатывания ситуации в регионе и эскалации конфликта.
При каких условиях США будут воевать на Ближнем Востоке
- Ситуация на Ближнем Востоке может иметь три этапа эскалации. После этих возможных событий США придется принять прямое участие в войне. Сбор разведывательной информации уже продолжается. Для этого в США есть соответствующие дроны, вертолеты и самолеты. Если сдержать агрессию не удастся, то Америка предположительно перейдет к оборонительным действиям. Такой шаг относительно легко сможет обосновать перед американским обществом.
- После оборонительных действий США могут перейти к наступлению, однако Белый дом и Пентагон постараются избежать этого шага. Тем не менее, Вашингтон может быть вынужден пойти на это для сохранения репутации. Америка ведь уже пообещала отвечать на нападения.
- По мнению журналистов, США постараются избегать прямых конфронтаций с Ираном (только если Тегеран не вступит непосредственно в конфликт).