США нанесли удары по объектам в Сирии: это была ответная атака

США атаковали военные объекты в Сирии, контролируемые группой, связанной с Ираном. Эти удары должны предотвратить эскалацию конфликта.

Утром 27 октября Соединенные Штаты Америки нанесли удар по двум военным объектам в Сирии. Они были связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции.

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Это были ответные атаки

США нанесли ответные удары на атаки на американские базы и персонал в Ираке и Сирии ракетами и беспилотниками.

Таким образом американцы пытаются сдержать будущую агрессию тех группировок, которые считают США своим врагом. Там считают, что это возможно на фоне Израиля против ХАМАС.

Кроме этого, целью является избегание расшатывания ситуации в регионе и эскалации конфликта.

При каких условиях США будут воевать на Ближнем Востоке