Все АЭС Испании остались без электричества из-за глобального блэкаута, – "Энергоатом"

В понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран произошло масштабное отключение электроэнергии. Сейчас в Испании все АЭС потеряли внешнее электроснабжение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Энергоатом".

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Какая ситуация сейчас в Испании

В Испании зафиксировали потерю внешнего электроснабжения на всех атомных электростанциях страны: речь идет об ASCO-1, ASCO-2, VANDELLOS-2, ALMARAZ-1, ALMARAZ-2, TRILLO и COFRENTES.

Сейчас все энергоблоки остановлены в штатном режиме, однако дизель-генераторы работают исправно и поддерживают критические системы безопасности. По данным "Энергоатома", охлаждение реакторов продолжается стабильно, а все требования ядерной безопасности соблюдены.

Национальный регулятор Испании (CSN) оперативно активировал кризисные протоколы, международные организации проинформированы,

– говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что этот блэкаут еще раз привлекает внимание к критической ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС, ведь там существует угроза значительно выше. Сейчас ЗАЭС имеет только две линии связи с энергосетью, а другие были повреждены оккупантами еще в период захвата станции. Отмечается, что отказы этих линий с блэкаутом АЭС случались уже 8 раз в течение оккупации.

Сейчас обслуживание также не проводится по установленным регламентам, а квалифицированный украинский персонал оккупанты заменили не аттестованным персоналом низкой компетенции.

Как следствие, в случае потери внешнего электропитания на ЗАЭС существует реальный риск выхода из строя систем безопасности.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии. Согласно обнародованной информации, из-за блэкаута пострадали миллионы людей по всей Испании, в частности ключевые отрасли, такие как транспорт и телекоммуникации.