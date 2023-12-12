Как согреться в доме, если нет света и тепла

Над Украиной нависла угроза нового блекаута. По всей вероятности, Россия попытается повторить прошлогодний сценарий и снова оставить нас без света и тепла, но в этот раз мы будем готовы.

В Украине возможны отключения света из-за обстрелов, которые может устроить наш враг. о том, как согреться, если в доме отсутствует отопление – в тексте 24 Канала.

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Как подготовить дом

Есть простые способы, чтобы подготовить свой дом к холодному времени года. Эти процедуры можно совершить в любое время, но лучше начать с приходом первых морозов.

В первую очередь нужно обратить внимание на входную дверь и окна. Основная часть тепла выходит именно через щели. Можно воспользоваться уплотнителем или пленкой для упаковки, чтобы закрыть их. Главное, не допустить выхода тепла из дома.

Плотные шторы, пледы, ткань или одеяло тоже подойдут для занавески окон.

Пол лучше прикрыть ковром. Да она тоже будет сохранять тепло. В общем формула просто – чем больше текстиля в комнате, тем больше тепла в ней сохранится. Руководствуясь этим правилом, можно повесить ковры на стены.

Как согреться в квартире

Для того чтобы не замерзнуть в квартире нужно уделить внимание многослойности своей одежды. Из тканей лучше выбирать хлопок, шерсть, флис. Но между слоями одежды должно быть пространство. Если есть специальное термобелье, его можно одеть под пижаму, теплые носки и теплые тапочки.

Также важно много двигаться. Кроме этого, не следует недооценивать горячие напитки: кофе или чай. Они тоже пригодятся, если вы хотите согреться в квартире.

Для обогрева спального места понадобятся проверенные "бабушкины" рецепты – налейте горячую воду в бутылки, заверните в полотенца и положите в постель.

Создайте "зону тепла". Такой совет дают путешественники. В вашем жилище должна быть небольшая комната, где собирается вся семья. Здесь можно установить разные портативные лампы и обогреватели. Можно даже использовать спальники.

Как согреться с помощью продуктов

В зимний период определенная еда помогает согреться. Рекомендуют есть горячие первые блюда на мясном бульоне. А сытный овощной суп можно отведать даже на ночь – в таком случае организм уснет в тепле.

Для теплообмена подойдут такие продукты как грецкие орехи, имбирь, морские водоросли и морепродукты. В холодные дни важно есть каши с высоким содержанием белка – рыба, мясо, яйца и молочные продукты.

Также добавлять в пищу и специи, которые ускоряют обмен – карри, хрен, горчицу, перец, корень имбиря, корицу, шафран.

Можно ли согреваться с помощью алкоголя

А вот греться с помощью алкоголя медики не советуют. Спиртное сначала расширяет сосуды, затем резко сужает. Итак, поначалу вам станет очень тепло, а через пару часов, можно замерзнуть еще сильнее.

Лучшим вариантом для согревания станет чай в термосе – из трав, с малиной, ромашкой, калиной. В чай можно добавлять корицу, кардамон и имбирь.