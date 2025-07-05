Тестируют на предмет техногенной катастрофы: военный эксперт объяснил действия россиян на ЗАЭС

4 июля россияне ударили по линии электропередач, которая соединяет временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, что вызвало блэкаут на станции. Таким образом они хотят отвлечь внимание от обвинений Запада по использованию химического оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что враг также тестирует границы "дозволенного" для шантажа. Однако и для возможных будущих действий, чтобы вызвать катастрофу.

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Действия россиян на ЗАЭС

Военный эксперт отметил, что недавно организация по запрещению химического оружия и европейские партнеры провели расследование, насколько массированно россияне используют его на линии фронта. Обнаружили, что тенденция в зоне боевых действий растет.

В ответ российская пропаганда начала истерить и обвинять Запад в том, что якобы все "игнорируют, что Украина использует биолаборатории".

Россиянам надо было отвлекать внимание – вопрос химического оружия мог бы стать второстепенным, если бы что-то произошло на ЗАЭС. То есть все это станет неважным, потому что все внимание будет перефокусировано на совсем других масштабов техногенную катастрофу с радиационным заражением,

– объяснил он.

То есть, с одной стороны, оккупанты используют ЗАЭС как инструмент для шантажа (намекают США и Европе, что им не обязательно использовать ядерное оружие), с другой – ЗАЭС служит для врага тестовой площадкой (тестируют на прочность системы защиты и реакторов, чтобы знать предел допустимого).

К слову, специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию. Станция снова получает ток с подконтрольной Украине территории.