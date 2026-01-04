Подозревают, что был поджог: в Берлине масштабный блэкаут, обесточены более 45 тысяч потребителей
- В Берлине произошло масштабное отключение света.
- Блэкаут может продлиться до 8 января. Правоохранители не исключают поджог.
В юго-западной части Берлина произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за этого без света остались более 45 тысяч домохозяйств.
Блэкаут там может продлиться вплоть до 8 января. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Что известно о блэкауте в Берлине?
По словам оператора Stromnetz Berlin, восстановление электроснабжения в юго-западных районах города для многих может продлиться до 8 января. Причина задержки – сложность строительства временных линий после пожара на кабельном мосту через канал "Тельтов".
Однако оператор надеется с вечера субботы восстановить электроснабжение для примерно 10 тысяч домохозяйств за счет использования других участков сети.
Пока что причина пожара является неустановленной. В полиции говорят, что расследование ведется по подозрению в умышленном поджоге.
Берлинский орган государственной безопасности получил письмо с взятием ответственности за инцидент. "Наши коллеги сейчас проверяют подлинность этого письма", – отметили в полиции.
В Stromnetz Berlin указали, что из-за значительных повреждений ремонт кабелей "продлится очень долго".
В компании рассчитывают на полное восстановление электроснабжения для всех потребителей до четверга, 8 января, после обеда.
Правоохранители также информировали, что из-за отключения света могут быть нарушены мобильная и стационарная связь. В срочных случаях людям советуют обращаться в полицию или идти в ближайшее отделение или пожарную часть.
По масштабам этот случай сравнивают с подобным в сентябре на юго-востоке Берлина, когда без света также остались около 50 тысяч потребителей. Тогда причиной был политически мотивированный поджог двух опор линий электропередачи.
Другие случаи
В Сан-Франциско в конце декабря прошлого года произошел блэкаут. Тогда было обесточено 130 000 домов и предприятий.
Также в апреле 2025 года в нескольких европейских странах также произошли массовые отключения электроэнергии. Блэкаут охватил Испанию, Португалию и часть Франции.