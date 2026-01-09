В Днепре после блэкаута запускают электротранспорт и метро

Несколько дней назад Днепр пережил полный блэкаут. Наконец в городе удалось запустить электротранспорт и метро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Бориса Филатова.

Какая ситуация в Днепре?

Блэкаут в Днепре произошел вечером 7 января. Почти двое суток продолжалась стабилизация ситуации.

Утром 9 января Борис Филатов сообщил, что электротранспорт и метро запустят в 15:00.

Напомним, что в городе по состоянию на вечер 8 января еще были проблемы с водой и связьюм. 40% сетей мобильных операторов работали от аккумуляторов и генераторов.

Власти города накануне заявляли о чрезвычайной ситуации национального уровня. Постепенно продолжалось восстановление после атаки.

Какая ситуация в энергетике?

9 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Ситуация в энергосистеме из-за массированных атак остается сложной. Но энергетикам удалось высвободить и добавить в сеть 911 мегаватт электрической мощности, что стабилизировало графики отключений.

В то же время после этого, в ночь на 9 января, Россия снова била по энергетике и гражданской инфраструктуре.