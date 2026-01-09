Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Бориса Филатова.
Какая ситуация в Днепре?
Блэкаут в Днепре произошел вечером 7 января. Почти двое суток продолжалась стабилизация ситуации.
Утром 9 января Борис Филатов сообщил, что электротранспорт и метро запустят в 15:00.
Напомним, что в городе по состоянию на вечер 8 января еще были проблемы с водой и связьюм. 40% сетей мобильных операторов работали от аккумуляторов и генераторов.
Власти города накануне заявляли о чрезвычайной ситуации национального уровня. Постепенно продолжалось восстановление после атаки.
Какая ситуация в энергетике?
9 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а для промышленности – графики ограничения мощности.
Ситуация в энергосистеме из-за массированных атак остается сложной. Но энергетикам удалось высвободить и добавить в сеть 911 мегаватт электрической мощности, что стабилизировало графики отключений.
В то же время после этого, в ночь на 9 января, Россия снова била по энергетике и гражданской инфраструктуре.