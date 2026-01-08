Блэкаут в Днепре: жуткие фото города, который погрузился в темноту

Читайте также Масштабный блэкаут в Днепре и Запорожье: что там происходит и основные заявления власти

Что происходит в Днепре?

Очередной вражеский обстрел почти полностью обесточил Днепропетровскую и Запорожскую области.

После атаки в городе сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня: энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение больниц, левый берег удерживают на альтернативном питании, также продолжаются работы по восстановлению тепла и водоснабжения.

Сложности возникли и на железной дороге. В Укрзализныце сообщали о незапланированных остановках пригородных поездов, движение которых пролегает через Днепропетровскую область.

В Днепре произошел блэкаут / Фото: Ян Доброносов

По состоянию на утро 8 января на Днепропетровщине без света оставались около 800 000 семей, энергетики также уже запитали часть критической инфраструктуры.