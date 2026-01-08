Укр Рус
8 января, 19:00
17

Блэкаут в Днепре: жуткие фото города, который погрузился в темноту

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Днепре и области вечером 7 января произошел блэкаут из-за массированной российской атаки, город полностью погрузился в темноту.
  • Местные жители жаловались на отсутствие воды и связи.

В результате массированной российской атаки в Днепре и области произошел блэкаут: город фактически погрузился в темноту, местные жители также жаловались на отсутствие воды и связи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фотографа и фотожурналиста Яна Доброносова.

Что происходит в Днепре?

Очередной вражеский обстрел почти полностью обесточил Днепропетровскую и Запорожскую области.

После атаки в городе сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня: энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение больниц, левый берег удерживают на альтернативном питании, также продолжаются работы по восстановлению тепла и водоснабжения.

Сложности возникли и на железной дороге. В Укрзализныце сообщали о незапланированных остановках пригородных поездов, движение которых пролегает через Днепропетровскую область.

В Днепре произошел блэкаут / Фото: Ян Доброносов

По состоянию на утро 8 января на Днепропетровщине без света оставались около 800 000 семей, энергетики также уже запитали часть критической инфраструктуры.

Повлияют ли морозы на ситуацию со светом?

  • Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру страны, что может спровоцировать дополнительные отключения света. Однако правительство уже приняло комплекс мер для минимизации последствий непогоды.
     

  • В частности, МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией должны обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева.
     

  • Профильным министерствам и службам также поручили подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электричеством, теплом, газом, водоснабжением и проблем со связью.