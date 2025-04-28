В ДТЭК опубликовали мем о блэкауте в Европе: в сети возмутились

Ряд стран Европы в понедельник, 28 апреля, остались без света. В интернете "покатилась" волна мемов на эту тему. В частности, и в ДТЭК опубликовали мем о блэкауте в Европе.

Однако в сети возмутились по этому поводу, пишет 24 Канал.

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Блэкаут в Европе

Журналистка Кристина Бердинских отметила, что "сегодняшняя твитер коммуникация ДТЭК по блэкаутам в европейских странах – дно" и прикрепила скриншот публикации компании в соцсети Х.



Мем ДТЭК о блэкауте в Европе / Скриншот

Что-то не помню, чтобы европейские партнеры ржали с Украины, когда у нас были блэкауты. Наоборот пытались помочь,

– подчеркнула медийщица.

Под публикацией пользователи сети также согласились и отметили, что эти мемы неуместны.

Отметим, что в ДТЭК уже опубликовали пост с извинениями.

Там указали, что они понимают, что их "последние твиты об отключениях в Европе могли выглядеть неуместно".

Мы искренне благодарны нашим партнерам за поддержку Украины и вовсе не имели целью пренебрежительно комментировать их трудности. Нашей целью было напомнить о стойкости украинских энергетиков, которые под обстрелами восстанавливают свет для миллионов людей,

– указали там.

В ДТЭК отметили, что признают, что все же тон сообщения был выбран неудачно и извинились у всех, кого это могло задеть.