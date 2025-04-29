В Испании заявили о восстановлении более 99% электроснабжения после масштабного блэкаута
- По состоянию на утро 29 апреля в Испании восстановлено 99% электроснабжения после масштабного блэкаута.
- Премьер-министр Педро Санчес и его команда контролировали процесс восстановления, а в 9 утра король Испании проведет Совет национальной безопасности.
В Испании сообщили, что по состоянию на утро вторника, 29 апреля, электроснабжение восстановлено на 99%. Все подстанции транспортной сети работают.
В 9 утра 29 апреля король Испании проведет Совет национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais и Red Eléctrica.
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Электроснабжение в Испании восстанавливают
В компании оператора Red Eléctrica сообщили об удовлетворении 99,16% потребностей в электроэнергии.
Кроме того, полностью восстановлена работа всех подстанций транспортной сети, добавила она.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что провел ночь в штаб-квартире оператора Red Eléctrica, контролируя процесс восстановления.
Мы работаем без перерыва, чтобы восстановить поставки. Спасибо всем работникам, которые прилагают усилия для восстановления нормальной жизни,
– написал он.
Санчеса сопровождали вице-премьера Мария Хесус Монтеро и Сара Ааген. Во вторник в 9:00 они должны принять участие в заседании Совета национальной безопасности под председательством короля.
Напомним, в понедельник около 12:30 по местному времени без электроэнергии осталась почти вся территория Иберийского полуострова – Испания, Португалия и часть Франции.