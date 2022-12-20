Светящийся изнутри город: центр Киева встретил День святого Николая в блекауте

Киев сегодня еще раз объяла темнота, но свет души города виден сквозь тьму. Спокойная столица в праздник особенная: без суеты, в тишине и с надеждой.

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали столицу беспилотниками: из 20 "шахидов" силы ПВО сбили 15. Прилетов, к сожалению, не удалось избежать.

Внимание Почти полностью отключают все три группы одновременно: какая сейчас ситуация со светом и теплом в Киеве

Отключение света в столице вынуждены

В результате повреждения объектов энергетической структуры в столице вынужденно ввели большие ограничения, чем обычно. Пока графики отключений света не действуют, когда к ним сможет вернуться Киев – тоже пока сказать никто не берется.

Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы восстановить энергообеспечение как можно быстрее.

Несмотря на тревожную ночь, сложность ситуации и темноту, которая наступила вечером, столица выглядит спокойно и тихо. Необычно тихо, если учитывать, что сегодня День Николая.

Блекаут в столице 19 декабря, необычно тихий Киев / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Фото столицы теплые, несмотря на темноту и серость войны. Уставшие люди, но с надеждой в сердцах идут домой, чтобы завтра начать новый день. День полон надежд и веры в победу. Каждый из нас сейчас чувствует единство в этой темноте, страхах и усталости, вере и стараниях делать все, что от него зависит, чтобы страна выстояла.

Киевляне могут обращаться к Пунктам несокрушимости

Киевляне уже закалены вызовами этой жестокой войны, приспособились к отключениям света и возможным проблемам с теплом.

На вечер мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что из-за проблем со светом не работают в стабильном режиме 10 котельных. Следовательно, перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.