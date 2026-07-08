"Будем давить": Андрющенко заинтриговал прогнозом о том, что ждет Крым уже осенью

Атаки на Крым не только приводят к дефициту бензина на полуострове. После очередной серии ударов Крым временно остался и без света.

Только за первую неделю июля украинские военные нанесли удары по десяткам объектов энергетической инфраструктуры на полуострове. Если такие темпы сохранятся, ситуация в Крыму может значительно ухудшиться, сообщил 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Что дальше ждет Крым и другие оккупированные территории

По данным издания The Telegraph, систематические украинские удары приводят к тотальному блэкауту в Крыму. Например, уже сейчас ночное освещение есть преимущественно в Симферополе, Севастополе и нескольких прибрежных городах. А большая часть Крыма погружена в темноту. И на это есть четкая причина.

"Мы изменили тактику: начали наносить удары не только по подстанциям, распределяющим электроснабжение, но и по объектам электро- и ветрогенерации. Мы оставим их в отключении, это однозначно", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что подобная ситуация сложилась и в Запорожской области. Первые удары по энергетике начались там в августе 2025 года – в рамках срыва попытки наступления россиян. Ближе к новому году удары усилились, и сейчас на оккупированных частях Запорожья света больше нет, чем есть.

Ситуация настолько сложная, что там даже не могут составить графики отключений – никто не знает, когда именно и надолго появится свет. Блэкаут там не заканчивается.

То же самое ждет и Крым, и Херсонскую область. Только что температура снова поднялась, там снова будет сложно. Оборудование не выдержит, оно легко загорается. В целом есть два пункта подачи электроэнергии. Основной – через Крым и Россию, но его едва хватает. Другая – через Ростовскую область, которая проходит через все оккупированные территории. Выведя из строя эти две точки, мы оставим оккупированные территории в блэкауте,

– отметил Андрющенко.

По словам Андрющенко, устойчивый результат плодотворной работы Сил обороны мы, вероятно, сможем увидеть уже в сентябре. У Украины есть еще два месяца лета, чтобы воспользоваться погодными условиями и вывести из строя энергетику на временно оккупированных территориях. Этому будет способствовать засуха, частые пожары и т. д.

"Мы будем давить, дальше станет хуже. К сентябрю на всех оккупированных территориях наступит полный блэкаут, а, возможно, и дальше, до Ростовской области", – подытожил Андрющенко.

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