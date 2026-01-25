В российском Мурманске блэкаут в -20: ЛЭП ремонтировали еще при Горбачеве

В Мурманской области России произошел блэкаут. Авария на ЛЭП потребует не менее суток для ликвидации.

Власти ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщают российское пропагандистское агенство ТАСС.

Что известно о блэкауте в Мурманской области?

В Мурманской области России произошел блэкаут. Восстановление электроснабжения произойдет не менее чем через сутки. Впрочем, теплоснабжение уже есть, котельные работают.

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, температура воздуха -20 градусов.

СМИ отмечают, что срок службы ЛЭП в Мурманской области превышает 40 лет. Хотя их работоспособность должны проверять каждые 5 лет. Фактически ее ремонтировали в последний раз еще при Горбачеве в СССР.

В Мурманской области упала опора ЛЭП: смотрите видео

