Из магазинов выгребли все необходимое, – очевидцы поделились, как пережили блэкаут в Португалии

Европу накрыл блэкаут, несколько стран погрузились в темноту. Украинец, который сейчас находится в Португалии, рассказал 24 Каналу о собственном опыте блэкаута в этой стране.

Сейчас ситуация постепенно нормализуется. Но 28 апреля говорилось о том, что все АЭС Испании остались без электричества из-за глобального блэкаута.

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Как португальцы пережили блэкаут

По словам очевидца, для жителей Португалии это стало большим событием и большой неожиданностью. Поначалу люди не понимали масштабов, поэтому думали, что причина отключений – в их квартире или доме. Позже стали предполагать, что может быть обесточен весь район или даже несколько. А через несколько минут стало известно, что авария произошла в масштабах всей страны и даже больше.

Впрочем, особо никто не волновался: вероятно, большинство верило, что все быстро пройдет.

Пока первые три часа после аварии вышки раздавали интернет – все следили за новостями. "Очень помогли" фейки от имени CNN-international о заявлении Урсулы фон дер Ляйен, что это кибернападение, о каких-то кораблях в Атлантике, что авария задела всю Европу. В очередях за водой и хлебом начали говорить о "российском следе", а еще вспоминать недавние слова Урсулы фон дер Ляйен или кого-то из Еврокомиссии, что европейцам стоит запастись едой и всем необходимым на трое суток. Тогда над этим большинство, похоже, только посмеялось. Саміе ироничные говорили, что теперь могут прочувствовать то, что происходит в Украине,

– рассказал украинец.

Он подчеркнул, что исчезновение света заставило многих нервничать. Работали разве что маленькие лавки и большие магазины с генераторами и собственными солнечными панелями. И хотя эти магазины через несколько часов закрылись, оттуда выгребли все, что казалось необходимым.

В тихих районах люди собирались в кафе и обсуждали ситуацию там. По традиции, ташки в Португалии – это и кафе, и дискуссионный клуб. Там, где светофоры вышли из строя, произошли ДТП.

"К вечеру без света стало совсем тревожно – начали вспоминать сцены из фильмов и сериалов об апокалипсисе. Но на негатив мешали настроиться до сих пор имевшиеся вода и газ. С этим не было никаких проблем. Так и легли спать – а что было делать. Но заснули только дети. Взрослые в 22:30 услышали радостные возгласы молодежи, которая криком приветствовала возвращение электричества – сначала на улицы и светофоры, потом включилась сетевая связь. Через несколько минут свет вернулся в дома", – вспомнил очевидец.

Люди радуются возвращению света в Португалии: смотрите видео

Этот блэкаут в Европе уже назвали одним из крупнейших в новейшей истории.