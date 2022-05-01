Блогер Антон Птушкин показал агитационную открытку россиян времен войны в Чечне: красноречивое фото
Источник:фейсбук Антона Птушкина
Известный украинский блоггер Антон Птушкин опубликовал в сети агитационную открытку россиян, которая "прилетела" в Чернигов и окрестности города.
Самое интересное, что эта открытка начинается со следующей фразы: "Граждане Чеченской Республики!".
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Россияне разбросали на Черниговщине агитки времен Второй чеченской войны
В этой листовке россияне объясняли жителям Чечни, что их пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками и пытаются заставить их защищать чуждые для них ценности.
Такими россияне назвали: интересы известных магнатов, руководителей группировок террористов, грабителей, убийц и политических деятелей. Кроме того, российская сторона заявляла, что тогдашние лидеры чеченцев или зарабатывают деньги на крови простых людей, а многие из них просто убежали.
Я не знаю, как снаряды времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это какой-то сюр,
– прокомментировал это блоггер-миллионник.
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