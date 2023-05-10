Еще одна защитница Лепса - блоггер "Черная Мамба" назвала ВСУ "примитивными уродами"

Блогерша со Львова с ником "Черная Мамба", которую зовут Кристина Горун, решила вступиться за парней, слушавших Лепса в центре Львова. При этом она оскорбила украинских военных и заявила, что Украина никогда не победит в войне.

Также скандальная блоггер заявила, что будет продолжать слушать российское, потому что украинская музыка – "для рагулей". Об этом пишет 24 Канал.

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Подробности скандала

"Черная Мамба", то есть львовянка Кристина Горун, отреагировала на скандал со слушателями Лепса в центре Львова. Она назвала украинскую музыку "ужасной безвкусицей", а слушателей украинской музыки – "рагулятами". Блогерша заявила, что ей "приходится терпеть" украинскую музыку везде, поэтому она "снесет фуражку" тому, кто сделает ей замечание за прослушивание российской музыки.

При этом она заявила, что никогда не извинится за свои слова (спойлер – извинения уже прилетели).

Да-а, нашлите и на меня мусоров, я х*р извинюсь. Могу разве на видео еще раз всех вас послать,

– написала блоггер.

Девушка закрыла свой профиль, но на этом скандал не кончился. Ее аудитория начала писать ей гневные комментарии, так что дальше ее еще больше "понесло". Она цинично назвала наших защитников "дном" и "примитивными уродами". По ее мнению, "они ничего не могут и не победят".

От блоггера открестился даже ее парень

Девушка на связь со СМИ не выходит, но журналистам "Вголос" удалось дозвониться ее парню. В разговоре с ними он открестился от близких отношений с Кристиной и осудил ее высказывания, отметив, что сам шокирован.

Я это видел, мне это сбрасывали. Я никогда в жизни даже не думал, что может такую, простите за слово, х**ню написать и думать,

– сказал он.

На "Черную Мамбу" наложили "санкции" элитные заведения

Блогер любит отдыхать "по-богатому". В своих соцсетях она кичится шопингом и отдыхом в дорогих ресторанах и гостиницах – как в Украине, так и за рубежом. При этом большинство роликов снято под российскую музыку.

По данным СМИ, после ее возмутительных заявил она оказалась в черном списке львовских заведений, в частности, Emily Resort, Grand hotel и "Банк отель".

То, что "никогда не будет извиняться", уже просит прощения

Журналисты выяснили, что в 2019 году "Черная мамба" была в Москве. Это подтверждают и фотографии девушки с геолокацией.

После огласки СМИ и в соцсетях Кристина Горун записала видео с извинениями. Она заявила, что когда ей объяснили, почему произошла ситуация с прослушиванием музыки Григория Лепса в центре Львова, то мнение у нее сразу изменилось.

При этом она добавила, что "не уверена" в том, что гадкие вещи об ВСУ писала она. А если и писала, то в первые дни полномасштабной войны, потому что у нее был стресс, и она злилась, что Украина не сдержала наступление.

Я даже общалась со своим другом-военным, он мне объяснял все нюансы и я действительно изменила свое мнение. Если я это писала, потому что я не уверена (доказать это сейчас будет практически невозможно), но конкретно перед ВСУ я извиняюсь. Это совершенно искренние извинения, когда я чувствую за собой вину, когда я действительно неправа. За это действительно извиняюсь потому, что это неправильно. Неважно, было ли это на эмоциях, или это был стресс,

– заявила блоггер.

Извинения блоггера "Черная Мамба": смотрите видео

Как блоггер оправдала обиды в сторону ВСУ: смотрите видео