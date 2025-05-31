В Запорожье мужчина с советским ремнем напал на блогера во время стрима: шокирующее видео

На запорожского блогера совершили нападение прямо в центре города. Прохожий несколько раз ударил женщину ремнем с советской звездой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

Смотрите также В Чехии 87-летняя женщина "ожила" в гробу после того, как судмедэксперт ошибочно признала ее мертвой

Что известно о нападении на блогера в Запорожье

Так, вечером 29 мая неизвестный с ремнем напал на блогера Анастасию Полтавец, когда та проводила стрим. На видео, которое появилось в сети видно, что блогерша установила штатив и начала танцевать под украинскую музыку. В это время к ней, размахивая ремнем, приблизился мужчина и начал им ее бить.

Я был свидетелем этого события. Анастасия часто стримит в этом месте, собирает донаты. Она всегда там танцует. Этот мужчина готовился к атаке и просто начал ее бить. Он не объяснял причины своих действий, кроме того, что ему это не понравилось,

– рассказал журналист Вячеслав Твердохлеб.

С помощью прохожих Анастасии удалось повалить мужчину на землю – после чего женщина несколько раз ударила своего обидчика и вызвала полицию.

Нападение с ремнем на Анастасию Полтавец: смотрите видео

Вскоре в своих соцсетях блогерша показала и ремень, которым ее бил неизвестный. Оказалось, что это советский кожаный ремень с большой бляхой со звездой. Сама Анастасия получила синяки и ссадины.

Блогерша показала "трофейный" ремень / фото Вячеслава Твердохлеба

Анастасия Полтавец получила травмы / фото Вячеслава Твердохлеба

Кстати, в Житомире поздно вечером 30 мая неизвестный мужчина бросил гранату в толпу возле супермаркета. Известно о 6 пострадавших. Сам нападавший скрылся с места, его ищет полиция.