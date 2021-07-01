Украина – "самая конченная страна", – блогерша взорвалась оскорблениями из-за задержки рейса
Источник:24 канал
Блогерша с ником missverona не смогла вовремя вылететь из киевского аэропорта из-за задержки рейса. Это ее настолько разозлило, что девушка назвала Украину "самой конченной страной".
Первые сторис девушки исчезли из ее инстаграма. На них она оскорбляла Украину, аэропорт, его сотрудников и авиакомпанию.
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Блогерша обозвала Украину и аэропорт
Девушке с ником missverona не понравилось отношение работников аэропорта, она заявила, что находится в "самом конченном аэропорту самой конченной страны". Такими же словами она назвала и авиакомпанию МАУ. Все это из-за того, что ее рейс задержали на 4 часа, и бедняге придется ждать в аэропорту не 2, а аж 6 часов.
Блогерша оскорбляет Украину: смотрите видео
После этого девушка записала следующее видео, которое отдаленно напоминало извинения. На нем она говорила, что не так выразилась. "Украина – норм, а люди – нет. Одесса – любовь! И люди в ней тоже", – подписала сторис блогерша. И добавила, что на остальное ей наплевать, но "люди в Киеве – агрессоры и эгоисты".
Попытка девушки извиниться: смотрите видео 18+
Свою агрессию девушка вылила и на пользователей сети
Далее пользователи засыпали девушку гневными комментариями. И она сняла следующее видео, в котором заявила, что не просит прощения.
Надо уточнить: я ненавижу всех людей, чтобы всякие ущербы типа вас не обижались,
– продолжила блогерша.
Она добавила, что считает, что ей завидуют: "В моем лице больше денег, чем вы зарабатываете за год, бедные и жалкие у*баны". Она считает, что люди из-за своей нищеты обвиняют всех симпатичных девушек, в том числе и ее, в "эскорте".
Блогерша наговорила оскорблений и подписчикам: смотрите видео
Напомним, украинцы 1 июля не смогли вовремя вылететь в Турцию из ряда аэропортов. Вероятно, одним из таких рейсов должна была лететь и блогерша.
Задержка рейсов в Анталию
- В международном аэропорту "Борисполь" задерживают сразу 5 рейсов в Анталию. Представители авиакомпаний заявили, что рейсы перенесли из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.
- Перенесли время вылета и в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова.