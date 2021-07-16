Киевскую блогершу, которая назвала украинский язык "мерзкий", уволили из ИТ-компании

Блогерша из Киева по имени Анастасия опозорилась, заявив, что украинский язык звучит "мерзко". В IT-компании, где девушка находилась на испытательном сроке, уже сообщили Анастасия у них больше не будет работать.

Реакция IT-компании

В IT-компании заявили, что не поддерживают позицию Анастасии относительно украинского языка. Там отметили: компания является активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества.

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Пресс-служба сообщила, что коллеги и руководители девушки никогда не замечали у Анастасии признаков украинофобии. У горе-блогерши заканчивается испытательный срок. За это время результаты работы девушки оценили как неудовлетворительные.

Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, сегодня девушке официально сообщили об окончании профессиональных отношений,

– говорится в сообщении.

Позиция ИТ-компании относительно заявления Анастасии / Скриншот 24 канала

Детали скандала