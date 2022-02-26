Блок-посты на подходах к Киеву: что происходит на дорогах Украины

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечило блок-посты на подходах к Киеву. Они надежно укреплены.

Кроме того, при необходимости, дорожники увеличат сеть блок-постов. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Министерстве инфраструктуры.

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В то же время в Государственном агентстве автомобильных дорог делают все возможное, чтобы заблокировать движение врага. Работники службы обследуют и снижают метки на инфраструктуре, которые оставляют российские захватчики.

Мы призываем граждан помочь нам: замазывать смолой, грязью, засыпать землей пометки, которые используют диверсанты. О каждой метке, подчеркиваем, нужно сообщать в полицию на горячую линию 102,

– добавили в ведомстве.

Напомним, что Кіберполіція создала специальный бот для сообщений о выявленных метках, которые российские оккупанты оставляют на дорогах.

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