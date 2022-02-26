Крім того, за необхідності, дорожники збільшать мережу блок-постів. Про це журналістам 24 каналу повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Важливо Ми обороняємо наше місто, – Кличко звернувся до киян

Водночас у Державному агентстві автомобільних доріг роблять усе можливе, аби заблокувати рух ворога. Працівники служби обстежують та знижують мітки на інфраструктурі, які залишають російські загарбники.

Ми закликаємо громадян допомогти нам: замазувати смолою, брудом, засипати землею позначки, які використовують диверсанти. Про кожну мітку, наголошуємо, потрібно повідомляти поліцію на гарячу лінію 102,

– додали у відомстві.

Нагадаємо, що Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які російські окупанти залишають на дорогах.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.