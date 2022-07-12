Об этом свидетельствует система мониторинга судоходства Marinetraffic, информацию подтвердили в Министерстве инфраструктуры Украины. Тем временем украинские Силы обороны региона совместно с рядом национальных служб контролируют безопасность прохода гражданских судов через устье Быстрое.

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Суда в пробке ожидают загрузки украинским зерном

Отмечается, что в пробке на рейде Сулинского канала, чтобы перевезти украинское зерно, стоят всего 135 единиц морских судов. Разгрузить маршрут немного помогло открытие устья Быстрое два дня назад, проход через который стал безопаснее благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный – теперь возможен подход к украинским дунайским портам "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск".

Силы обороны, путем комплексного взаимодействия Морской охраны, ВМС ВСУ, береговых подразделений и сил противовоздушной обороны, отслеживают и контролируют ситуацию по прохождению гражданских судов устьем Быстрым в порты на Дунае и на выход – к территориальному морю Румынии, рекомендованными путями. Пока движение судов возможно только так, поскольку проход через терморе Украины остается заблокированным и заминированным россиянами,

– рассказали в оперативном командовании "Юг".

В ОК "Юг" также отметили, что отдельные риски вероятного поражения россиянами владельцы этих судов берут на себя. Вместе с тем, система наблюдения за надводной ситуацией налажена и это дает возможность реагировать на любые проявления агрессии в отношении гражданских судов со стороны россии.

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Очередь постепенно двигается

В Министерстве инфраструктуры добавили, что по состоянию на 20:00 12 июля, 16 торговых судов, которые будут перевозить украинскую аграрную продукцию, уже прошли по каналу устья Быстрое и ожидают загрузки зерном. Еще более 90 судов ожидают рейда канала Сулина, чтобы зайти именно в украинские порты.

К слову, судоходство через устье Быстрое все равно не может обеспечить Украине даже близко того объема экспорта агрокультур, который осуществлялся через морские порты до полномасштабного вторжения россии. Дело в том, что глубина устья не позволяет проходить крупным сухогрузам с зерном.

К сожалению, в настоящее время пропускная способность устья Быстрое составляет всего 4 судна в сутки, при необходимости минимум 8. Потому украинская сторона ведет переговоры с Еврокомиссией и румынскими коллегами по увеличению количества прохождений через Сулинский канал.

При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде исчезнет, и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тысяч тонн,

– заявил в эфире национального телемарафона заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

К слову, по состоянию на сегодняшний день, из-за блокады морских портов Украины россией, вывоз продовольствия происходит исключительно портами Дуная, железнодорожными и автомобильными пропускными пунктами на западных границах нашего государства.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов, которые до 24 февраля брали на себя ориентировочно 80% всего экспорта аграрной продукции. К примеру, в июне существующими логистическими маршрутами удалось экспортировать около 2,5 миллиона тонн продукции, когда месячная потребность составляет 8 миллионов тонн.

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