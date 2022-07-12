Про це свідчить система моніторингу судноплавства Marinetraffic, інформацію підтвердили у Міністерстві інфраструктури України. Тим часом українські Сили оборони регіону спільно з низкою національних служб контролюють безпеку проходу цивільних суден через гирло Бистре.

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Судна у заторі очікують на завантаження українським зерном

Зазначається, що у заторі на рейді Сулінського каналу, аби перевезти українське зерно, стоять загалом 135 одиниць морських суден. Розвантажити маршрут трохи допомогло відкриття гирла Бистре два дні тому, прохід через яке став безпечнішим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний – тепер можливий підхід до українських дунайських портів "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ".

Сили оборони, шляхом комплексної взаємодії Морської охорони, ВМС ЗСУ, берегових підрозділів і Сил протиповітряної оборони відстежують та контролюють безпекову ситуацію щодо проходження цивільних суден гирлом Бистрим до портів на Дунаї та на вихід – до територіального моря Румунії, рекомендованими шляхами. Поки рух суден можливий лише так, оскільки прохід через терморе України залишається заблокованим та замінованим росіянами,

– розповіли в оперативному командуванні "Південь".

В ОК "Південь" також зауважили, що окремі ризики щодо ймовірного ураження росіянами власники цих суден беруть на себе. Водночас система спостереження за надводною ситуацією налагоджена, і це дає можливість реагувати на будь-які прояви агресії щодо цивільних суден з боку росії.

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Черга поступово рухається

У Міністерстві інфраструктури додали, що станом на 20:00 12 липня 16 торговельних суден, які перевозитимуть українську аграрну продукцію, уже пройшли каналом гирла Бистре й очікуватимуть на завантаження зерном. Ще понад 90 суден очікують на рейді каналу Суліна, аби зайти саме в українські порти.

До слова, судноплавство через гирло Бистре все одно не може забезпечити Україні навіть близько того обсягу експорту агрокультур, який здійснювався через морські порти до повномасштабного вторгнення росії. Річ у тім, що глибина гирла не дозволяє проходити великим суховантажам із зерном.

На жаль, наразі пропускна здатність гирла Бистре становить лише 4 судна на добу, при необхідності у щонайменше 8. Тому українська сторона веде переговори з Єврокомісією та румунськими колегами щодо збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо, що протягом тижня скупчення суден на рейді зникне, і ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тисяч тонн,

– заявив в етері національного телемарафону заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

До слова, станом на сьогодні через блокаду морських портів України росією, вивезення продовольства відбувається винятково портами Дунаю, залізничними та автомобільними пропускними пунктами на західних кордонах нашої держави.

Їхньої пропускної здатності поки недостатньо для повноцінної заміни морських портів, які до 24 лютого брали на себе орієнтовно 80% всього експорту аграрної продукції. До прикладу, у червні існуючими логістичними маршрутами вдалося експортувати близько 2,5 мільйона тонн продукції, коли місячна потреба становить 8 мільйонів тонн.

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