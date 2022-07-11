Про це заявив 10 липня очільник Міноборони Туреччини Хулусі Акар. Проте поки конкретних дат, коли з'явиться можливість експорту – не називав.
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Провели переговори зі всіма сторонами
Міністр сказав, що зараз його держава веде перемовини щодо вивезення зерна не лише з Україною та ООН, а й з Росією. Та Хулусі наголосив, що Анкара не визнає окупацію Криму та поважає територіальну цілісність нашої держави.
Одним словом, ми близькі до рішення. Ми є сусідами по Чорному морю і з Україною, і з Росією. Ми встановили дуже теплі відносини з паном Путіним і паном Зеленським і провели дуже ґрунтовні переговори,
– поділився Акар.
Наразі невідомо, як саме буде відбуватися експорт. Також очільник міноборони додав, що Туреччина намагається домогтися тимчасового припинення вогню в Україні для покращення гуманітарної ситуації.
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