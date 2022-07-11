Про це заявив 10 липня очільник Міноборони Туреччини Хулусі Акар. Проте поки конкретних дат, коли з'явиться можливість експорту – не називав.

Зауважте Щоб врятувати врожай: українські аграрії підготували "цікавинки", – Братчук

Провели переговори зі всіма сторонами

Міністр сказав, що зараз його держава веде перемовини щодо вивезення зерна не лише з Україною та ООН, а й з Росією. Та Хулусі наголосив, що Анкара не визнає окупацію Криму та поважає територіальну цілісність нашої держави.

Одним словом, ми близькі до рішення. Ми є сусідами по Чорному морю і з Україною, і з Росією. Ми встановили дуже теплі відносини з паном Путіним і паном Зеленським і провели дуже ґрунтовні переговори,

– поділився Акар.

Наразі невідомо, як саме буде відбуватися експорт. Також очільник міноборони додав, що Туреччина намагається домогтися тимчасового припинення вогню в Україні для покращення гуманітарної ситуації.

Зверніть увагу! Вивезення зерна потрібне не лише для підтримання економіки нашої держави. Щороку мільйони тонн українського зерна експортувалися до Африки, Близького Сходу та інших частин світу. Від праці фермерів України були залежні приблизно 400 мільйонів жителів планети. Тепер через російську блокаду Чорного моря, виникла загроза глобальної продовольчої кризи.

Водночас – Туреччина, ймовірно, сприяє викраденню зерна в України: дивіться відео