Блокада границы между Польшей и Украиной: ближайшие дни будут очень важны

Протест польских перевозчиков на границе с Украиной усиливается, блокируя большинство пограничных переходов. Из-за чего тысячи грузовиков продолжают находиться в ловушке километровых очередей, которые с течением времени только увеличиваются. Есть ли возможность достичь компромисса – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Блокада с политическим подтекстом?

С 6 ноября на границе с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков. Митингующие требуют отменить льготы, полученные украинскими транспортниками согласно заключенному между Украиной и Европейским Союзом соглашению – так называемому "транспортному безвизу". С того момента украинцы освобождены от необходимости получения разрешений на коммерческие перевозки грузов в и из Евросоюза и могут осуществлять их без каких-либо ограничений.

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Кроме возобновления разрешений на перевозку украинских компаний, польские перевозчики также требуют убрать на украинской стороне очереди, в которых стоят пустые европейские грузовики, которые возвращаются в ЕС.

Ситуация осложнилась еще и тем, что на помощь перевозчикам в удержании блокады пришли фермеры из ассоциации "Обманутое село" Это, в частности, является следствием "зернового кризиса", который вспыхнул в начале этого года, когда польский аграрный рынок наполнился украинским зерном.

А что же польские власти? Новое-старое правительство Матеуша Моравецкого умывает руки и обвиняет Украину и Евросоюз. И это притом, что перевозчики сообщили премьер-министру о своей проблеме еще в сентябре.

Только недавно официальная Варшава начала реагировать на проблему. Правда, в большинстве своем поддерживая требования перевозчиков и усиливая контроль грузовиков на границе.

Указанное, а также то, что с самого начала в акциях протестов принимает участие ультраправая "Конфедерация", лицом чего стал владелец транспортной компании и глава люблинской организации партии Рафал Меклер, дает основания предполагать, что без политики не обошлось. Тем более когда вскоре на смену Матуэшу Моравецкому во главе Совета министров Польши станет Дональд Туск – главный политический оппонент "Права и справедливости" и ее лидера Ярослава Качинского.

Поэтому украинские водители неделями стоят, не имея доступа к самым элементарным вещам. Более того, среди них даже появились летальные случаи, что еще больше обострило ситуацию.

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Украинские политики не скрывают своего разочарования: блокада нередко трактуется как "нож в спину" со стороны Польши. Есть предположение, что протесты инспирированы Россией. Украинцы всячески призывают польских коллег обратить внимание на эту проблему и помочь ее решить. Но услышали ли Киев?

Выход есть?

Все же в польских кабинетах власти откликнулись на призывы украинской стороны. Так, 1 декабря на встрече в Варшаве Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши наработали пути решения кризисной ситуации.

В частности, было договорено с 4 декабря на пункте пропуска "Угринов – Долгобичув" начать пропуск из Украины в Польшу пустых тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 тонны. За исключением пустых неочищенных цистерн.

Кроме того, на эту же дату, 4 декабря, запланировано заседание Совета ЕС по транспорту в Брюсселе. Польшу будет представлять новый временный министр инфраструктуры Алвин Гаджадхур.

Польская сторона высказала просьбу, чтобы одним из вопросов повестки дня было обсуждение последствий действия соглашения между Украиной и ЕС. Ранее Министерство инфраструктуры Польши также обратилось в Еврокомиссию с просьбой назначить комитет, проверяющий эти последствия.

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Впрочем, есть много признаков того, что Брюссель и Киев все же ждут окончательных решений от нового польского правительства.

Хотя и здесь не все так просто. Поскольку политики, связанные с будущим кабинетом Туска, пока не предлагают идеи решения проблемы, а лишь проводят полуофициальные переговоры с украинской стороной, используя ситуацию для критики "ПиС".

Более того, депутат от "Гражданской платформы" Михал Колодзейчак (лидер Агроунии) поддерживает требования водителей и фермеров. Равно как и его коллега по коалиции – глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, который заявляет о поддержке польских перевозчиков. А это – дополнительные сомнения в скорейшем решении проблемы даже при премьерстве Дональда Туска.

Как бы там ни было, ближайшие дни покажут, в каком направлении будет двигаться ситуация. Важно, что стороны уже начали проводить консультации, а это значит, что надежда на решение запутанного пограничного узла есть. Ведь это важно как для экономики обоих государств, так и для состояния двусторонних отношений, разрушить которые не имеют права ни политики, ни заинтересованные в этом третьи страны.