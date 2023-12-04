Такое мнение 24 Каналу выразил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Отметим, что в октябре Германия ввела пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

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"Видим ответ Германии. Сейчас у Германии появился аргумент. Если в первые дни с начала ноября можно было сказать, что это – определенная немецкая инициатива. Но сейчас немцы могут сказать: "Так это ответ на действия против Украины", – убежден Ус.

Поляки опасаются других партнеров в ЕС. Поэтому они понимают, что им легче блокировать Украину. В то же время следует понимать, что это – не позиция всей страны, а только отдельного слоя польского общества. Мол, переносить протесные настроения перевозчиков на всю Польшу – не стоит.

"Я надеюсь, что эти диалоги уже ведутся к польскому обществу, что "давайте вы также будете давить на своих перевозчиков", – добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

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"Заложники ситуации"

Если говорить о споре между Украиной и Польшей по поводу импорта украинского зерна, Ус отметил, что здесь есть вопросы к польским перекупщикам. Мол, они говорили о том, что будут реализовывать украинское зерно в других странах, но решили потом это сделать в Польше.

Многие проблемы порождены во всех соседних с Украиной странах ЕС. Они, в конце концов, привели к тому, что в Украине возникли эти проблемы. То есть мы стали заложниками внутренних процессов каждой из этих стран,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Иван Ус отметил, что действия польских перевозчиков подрывают интересы не только Европейского Союза, но и самой Польши. По его мнению, это им должны объяснить местные власти.

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