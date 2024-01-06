Блокада границы Польши и Украины: польское правительство подписало историческое соглашение

По состоянию на 6 января стало известно, что правительство Польши подписало соглашение с фермерами по прекращению блокады границы с Украиной. Свои подписи поставили Чеслав Секерский – министр сельского хозяйства – и представители движения "Обманутое село".

Речь идет о приостановке блокирования пункта пересечения границы в Медике (село в Польше). Оно ведет к пункту пропуск в селе Шегини.

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До каких пор будет действовать соглашение, пока не указывают. В то же время, уже известно, что министр пообещал удовлетворить все требования фермеров. В частности, предоставить субсидии в размере миллиона злотых, увеличить кредитование (говорится о сумме в размере 2,5 миллиона злотых), а также сохраненить размер сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Министр подчеркнул, что это – только начало диалога. Проблемы с фермерами хотят решать именно в полноценном формате диалога.

Мы принимаем требования аграриев к реализации, они заложены в наших бюджетных предложениях на 2024 год по дотациям на кукурузу и кредитам. Конечно, бюджет в процессе принятия. Я убежден, что все это примет Верховный Сейм, поэтому я могу быть оптимистичным по выполнению этих двух пунктов,

– отметил Секерский.

Убытки для Украины уже составляют миллиарды евро

Блокада украинской границы проходит с весны 2023 года. За это время украинская сторона потеряла колоссальные деньги. Речь идет о нескольких миллиардах евро. Кроме денег Украина также теряет перспективы. Также некоторые, простаивая в очередях не одну неделю, потеряли перспективу реализации своей продукции в 2024 году.