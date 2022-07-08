Блокада Калининграда: в кремле угрожают Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни

москва продолжает не соображать с ярости из-за блокады Калининграда. В российском министерстве иностранных дел уже пригрозили Литве "разработанными мерами".

Очередными попытками запугать официальный Вильнюс занялась представительница российского МИДа мария захарова. Она отметила, что в кремле уже завершили подготовку своего ответа на блокировку Калининграда.

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В Москве требуют стабилизировать ситуацию

Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия предпримет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена,

– сказала захарова.

Конкретизировать, что это именно за "страшные" меры, так называемая "дипломатка" не захотела. Однако захарова не упустила случая заметить, что эта транспортная проблема "слишком затянулась". В Москве требуют немедленного восстановления железнодорожного транзита.

Предыдущие попытки испугать Литву предпринимал губернатор Калининградской области

Ранее заставить ЕС и Литву выполнить российские требования делал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он почему-то решил пригрозить тем, что Россия вообще не будет ввозить и не вывозить товары через территорию балтийских стран.

Ранее Путин проиграет, – бывший генсек НАТО оценил шансы России, если та нападет на Литву.

Что известно о блокаде Калининграда: коротко

Литва выполняет санкции ЕС против России, не разрешая через свою территорию транзит подсанкционных товаров.

В Евросоюзе, чтобы не провоцировать конфликт с россией, предлагалось пересмотреть условия транзита в 7 санкционном пакете.

Одним из инициаторов такого шага, по информации СМИ, является Германия.

Вместе с тем, позиция Вильнюса – категорична: отступать литовцы не собираются, ведь это – вопрос безопасности страны.

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