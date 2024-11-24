Почему польские фермеры для своего протеста снова выбрали украинскую границу

Польские фермеры снова блокируют границу с Украиной на пункте пропуска "Медика – Шегини". На этот раз они не имеют претензий к нашим товарам, но таким образом хотят выразить протест решению польских властей.

Эксперт по вопросам гибридных угроз и дезинформации Андрей Шаповалов рассказал 24 Каналу, что за такими действиями, вероятно, стоит "рука Кремля". Как бы ни казались несвязанными Россия и Польша, но причастность страны-агрессора к этим ситуациям фиксируется.

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Почему снова украинская граница

Польские фермеры не выдвигают никаких требований к Украине, но выбрали нашу границу как инструмент влияния на своих политиков. По словам Андрея Шаповалова, было большое расследование, которое выявило, что на польские элеваторы заезжали российские грузовики. Там пересортировывали зерно в мешки и оно ехало дальше.

Часть предпринимателей в Польше до сих пор не гнушаются сотрудничеством с Россией и зарабатывают большие деньги, торгуя, скорее всего, украденным украинским зерном. Но это только одна из причин.

Говорить, что за этими акциями стоит исключительно Россия – нельзя. Но она с удовольствием будет подыгрывать подобным ситуациям и тут нет никакого сомнения. Россияне очень внимательно отслеживают любые взрывоопасные события и пытаются "приклеить" их к собственным интересам,

– рассказал Андрей Шаповалов.

Это давно наработанная практика. Поэтому если возникают определенные "вспышки", они сразу вкладывают туда деньги, находят активистов из своих сетей, которые до сих пор существуют по всему миру. Есть немало людей, которые были завербованы еще со времен КГБ. Сеть, которую когда-то создали, никуда не исчезла, хоть и была длительное время законсервирована.

"Известно о сотнях спецагентов, которых могут использовать для разжигания различных ситуаций, к которым они присоединятся, прикрываясь защитой общественных интересов", – подытожил эксперт по вопросам гибридных угроз и дезинформации.