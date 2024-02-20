Украинцы прибегли к ответу: ситуация на польской границе становится критической

Польские митингующие от 20 февраля 2024 года перешли к тотальной блокаде границы с нашим государством. Однако украинцы решили действовать также и нашли ответ для протестующих.

О тотальной блокаде границы польские протестующие сообщили еще на прошлой неделе, они планируют полностью заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной. Ведущая 24 Канала София Трощук с места событий рассказала последние детали, что происходит на польско-украинской границе.

Обратите внимание По воле Кремля․ Как Россия разжигает "зерновые войны" против Украины руками польских фермеров

Ситуация на границе с Польшей становится еще более критичной

Тотальная блокада означает, что заблокированы будут не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям, морских портов. В то же время легковые автомобили и автобусы пропускают, пока очереди для них нет.

Взамен украинские перевозчики решили ответить польским коллегам и также устроить акцию на границе.

Сегодня в 12 часов и украинские перевозчики начнут зеркальную мирную акцию на границе с Польшей, именно с украинской стороны. Акция состоится возле пунктов пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини",

– сообщила ведущая 24 Канала.

Протестующие планируют пропускать польские грузовые автомобили на территорию Украины,

но с задержкой, с которой польские забастовщики пропускают украинские. Такую акцию уже проводили на пункте пропуска "Устилуг".

Сейчас комментариев по этому поводу от польской стороны нет.

Связана ли Россия с протестами на польской границе

Протесты польских митингующих имеют не только агро, но и политические причины. Так, в протестах перевозчиков, которые начались 6 ноября, и в протестах польских фермеров, которые присоединились к ним уже 9 февраля, одним из инициаторов выступает Рафал Меклер, которого связывают с Россией.

Меклер является представителем ячейки пророссийской партии "Конфедерация" в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила имеет тесные связи с Россией. В частности, лидер этой партии выступал с призывами о признании оккупации Крыма. И сам посещал аннексированный в 2015 году полуостров, где встречался с руководителем оккупационной администрации Сергеем Аксеновым.

Кроме того, одним из требований этих протестующих является снятие антироссийских санкций. Однако в Еврокомиссии заверили, что этого точно не будет.

Что происходит на границе с Польшей: коротко