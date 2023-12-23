Будет ли блокада границы с Украиной на праздники: польские перевозчики дали ответ

23 декабря 2023, 23:49
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Источник:

Укринформ

Польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной. Организаторы стачки объяснили, что будет с блокадой на время праздников.

Организатор забастовки перевозчиков в Дорогуске Эдита Озигала встретилась с министром инфраструктуры Дариушем Климчаком. После встречи с ним она рассказала, что дальше будет с блокадой.

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Что сказали польские перевозчики

Эдита Озигала дала понять, что местные протестующие на рождественские и новогодние праздники не планируют прекращать блокировку польско-украинской границы. Более того, участники забастовки проведут эти праздники на блокаде. Они даже создали для себя график дежурств.

Пока мы не достигнем реального консенсуса, мы здесь будем и дальше,
– подчеркнула организатор.

Что сказал министр инфраструктуры Польши

Дариуш Климчак призвал пересмотреть торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом для решения проблемы блокирования границы. По его словам, положения документа очень общие, что привело к вытеснению с рынка польских перевозчиков и потерям заказов.

С нашей стороны есть твердое заключение, что мы должны исправить, изменить действующее соглашение по торговле между ЕС и Украиной. Украинская сторона наконец-то согласилась на переговоры на эту тему. До этого такого согласия не было,
– заметил министр.

Он заявил, что вечером 22 декабря получил информацию о готовности создать рабочую группу с Украиной, которая займется анализом соглашения. Климчак выступил за то, чтобы эта группа начала работать как можно скорее. Министр добавил, что соглашение требует детального разбирательства.

Последние новости о ситуации на границе с Польшей

  • Недавно стало известно, что перевозчики не пропускают машины с важными грузами, несмотря на наличие разрешения. Менеджер по транспортно-экспедиционной деятельности ООО "Негабарит Сервис" Михаил Лондер в комментарии 24 Каналу сообщил, что компания "Хмельницкоблэнерго" не может забрать из Польши трансформаторы для Донецкой области.
  • Как сообщалось ранее, журналист из Польши Марек Сиерант осудил действия местных перевозчиков, ведь они своей блокадой "подрезают крылья" союзникам. Он подчеркнул, что позиция протестующих не популярна в его стране.
  • Не так давно в столицу Украины с рабочим визитом приезжал новый замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж. Он заявлял, что Варшаве и Киеву удалось добиться прорыва в переговорах по разблокированию границы.

Автор: Петро Залива