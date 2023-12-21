Не пропускают несмотря на разрешения: компания не может забрать из Польши трансформаторы для Донбасса

Польские перевозчики блокируют пункты пропуска с Украиной. Протестующие обещали пропускать транспорт, который занимается важными перевозками, однако один из таких грузовиков уже несколько дней не может попасть на территорию Польши, чтобы получить трансформаторы для гражданских в Донецкой области.

Менеджер по транспортно-экспедиционной деятельности ООО "Негабарит Сервис" Михаил Лондер рассказал 24 Канала, что компания "Хмельникоблэнерго" должна осуществлять перевозку гуманитарных энергетических грузов на территории, где продолжаются боевые действия. По его словам, их водители не могут пересечь границу на КПП "Ягодин – Дрогуск", чтобы их получить, хотя имеют все необходимые разрешения и даже обращались в польскую полицию.

Смотрите также Это стыдно, – журналист из Польши о ситуации на украинской границе

Разрешения имеют срок годности

Михаил Лондер отметил, что водители добрались до границы еще 19 декабря, однако 21 декабря все еще стоят там в длинной очереди. Несмотря на то, что они должны забрать в Польше гуманитарный груз и перевезти в Украину, их не пропускают протестующие.

Также мужчина отметил, что на самом деле поездка была запланирована еще до начала блокады границы.

Кроме того, водители двух транспортных средств имеют письма – просьбы от польской правительственной организации Польши Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, но это никак не повлияло на ситуацию.



Письмо, где указано, что это гуманитарные грузы / Документ, предоставленный 24 Каналу

Кроме этого, водители также обращались в польскую полицию, однако, по словам Михаила, они не смогли ничем помочь, ведь по сути просто охраняют протестующих.

Разрешение на перевозку этих трансформаторов действует до 29 декабря 2023 года, то есть еще 8 дней. Кроме этого, за это разрешение было заплачено.



Разрешение на перевозку трансформаторов / Документ, предоставленный 24 Каналу

Как решить проблему на польско-украинской границе