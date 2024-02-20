Нет точной информации о том, когда может закончиться усиленная блокада границы. В то же время есть некоторые данные, которые свидетельствуют о том, что она продлится еще несколько недель. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Когда может закончиться блокада границы

Новое блокирование польско-украинской границы началось еще 9 февраля. К сожалению, точно неизвестно, когда ситуация может нормализоваться.

Проверенной информации (об остановке митингов – 24 Канал) мы не имеем, но в открытых источниках видим, что польские митингующие отмечали, что их действия продлятся до 9 – 10 марта,

– отметил Андрей Демченко.

Сейчас польские митингующие масштабировались и начали блокировать движение и для грузовиков, и для других категорий автомобилей. С 20 февраля они перешли к тотальной блокаде границы.

"По информации от наших польских коллег, на отдельных направлениях были четкие сроки, когда это может закончиться. Но, например, о пункте "Шегини" мы не имели данных, но я надеюсь, что эти действия прекратятся в течение сегодняшнего дня. По крайней мере, не будут блокировать движение для обычных людей, которые пересекают границу", – подчеркнул Демченко.

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